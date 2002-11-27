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NIGER - PG SECTEUR FINANCIER

Unterzeichnung(en)

Betrag
5.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 5.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 5.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/05/2003 : 5.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 November 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/05/2003
20020340
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Prêt Global Secteur Financier - Niger

Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger)
Ecobank Niger
Bank of Africa Niger (BOA Niger)
Société Nigérienne de Banque (Sonibank)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
5 millions d'EUR
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Ligne de crédit destinée au financement des petites et moyennes entreprises du Niger par des concours à moyen et long terme

Renforcer (i) l'accès au financement bancaire à moyen et long terme des entreprises privées au Niger pour la réalisation de leurs projets d'investissements ainsi que (ii) les capacités des intermédiaires financiers d'appuyer ces investissements au moyen de financement adaptés par la mise à disposition de ressources stables

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L'impact environnemental de chacun des projets d'investissement appuyés au moyen du prêt global sera évalué par les intermédiaires financiers sur base des instructions de la Banque qui vérifiera la conformité des projets aux normes environnementales qu'elle applique normalement.

Les règles de la BEI en matière de passation des marchés dans le cas de prêts globaux seront appliquées.

Kommentar(e)

Industrie, agro-industrie, tourisme ainsi que les services liés à ces secteurs, éducation et santé

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen