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IFA GL III

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/09/2002 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/09/2002
20020319
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IFA Global Loan III
INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EIB will on average finance 33% of the total investment in projects.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A global loan to finance SME projects in industry, services and tourism and, with public or private investors, small-medium sized projects in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education and housing.

Regional development through developing SME productivity and competitiveness, and by improving infrastructure and promoting environmental protection and more rational use of energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank’s global loans policy, IFA will ensure that the appropriate measures have been defined as regards environmental protection.

In accordance with its global loan policy, the Bank will ensure that the appropriate measures have been defined as regards invitations to tender.

Kommentar(e)

Industry, services, tourism, Infrastructure, energy, environmental protection, health, education and housing.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen