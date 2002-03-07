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HOCHWASSERSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/01/2004 : 75.000.000 €
30/09/2003 : 75.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2003
20020307
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Küstenschutz Niedersachsen
Ministry of Environment of Niedersachsen via local governments (Lüneburg, Weser-Ems) and Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 125 mio
Up to EUR 250 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Bank would support a number of small and medium sized projects over a period of 5 years (2001-2005) designed to maintain and increase flood protection levels for islands, coastal and hinterland areas.

The project's economic interest is directly linked to an improvement in the quality of life of the people residing in flood risk areas of Niedersachsen by lowering the probability of property damage and future economic disruption (tourism, agriculture, commerce) resulting from floods.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have some impact on areas protected by the Flora Fauna Habitat Directive. The requirement for Environmental Impact Assessments (EIA) and the integration of environmental issues in the decision making procedure for individual projects will be carefully examined.

Procurement procedures applied by the promoter should be in compliance with European Council Directives applicable to public authorities and national legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen