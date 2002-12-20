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JAMAICA FINANCIAL SECTOR OPERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jamaika : 20.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2002 : 20.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2002
20020286
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Financial Sector Operation
  • Bank of Nova Scotia Jamaica Ltd
  • First Caribbean International Bank (Jamaica) Ltd
  • Trafalgar Development Bank Ltd
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EIB funds may be used to finance up to 50% of any single investment.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan from risk capital resources to selected intermediaries for onlending either in Jamaica or US dollars, on market related terms, to local private enterprises

To assist in the provision of long term loan funds for investment projects of small and medium-sized entreprises.

Umweltaspekte

All enterprises benefiting from the proposed funds will be expected to fulfil national environmental legislation. Such fulfilment will be part of both the Bank’s and the intermediaries’ due diligence of each project proposed.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen