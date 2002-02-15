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REGION OF SKÅNE HEALTH CARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
193.259.724,14 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 193.259.724,14 €
Gesundheit : 193.259.724,14 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2005 : 83.970.106,64 €
11/06/2003 : 109.289.617,5 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2003
20020215
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Region of Skåne Health Care Project

Region Skåne
Skånehuset
S-291 89 Kristianstad

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to SEK 1 bn (EUR 110m)
SEK 3.7bn (EUR 408m)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in a number of schemes in the health care sector, including the construction of new buildings, the extension of existing hospitals and the provision of medical equipment.  Schemes included within the project will be located in Lund, Landskrona, Ystad, Helsingborg, Ängelsholm and Kristianstad.

Implementation of the project should improve the quality of health care infrastructure and medical services for the resident population and so contribute to the economic and social development of the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Healthcare facilities are not covered under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (97/11/EC).  Individual projects are subject to a local planning and approval process, including an environmental review in which compliance with regulations and legislation is verified.  An examination of environmental procedures will be undertaken during appraisal.

Procurement procedures applied will be in compliance with EU Council Directives and national legislation.

Kommentar(e)

Human capital (health care)

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132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen