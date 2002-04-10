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RAILWAYS III (ISPA)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2002 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
395 Mio EUR für Verkehrs- und Umweltvorhaben in Ungarn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2002
20020164
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Railways III (ISPA) Project
The Hungarian State Railway Company Ltd. - MÁV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 114 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the investment cost of rail rehabilitation works of a portion of the line Budapest-Cegled-Szolnok-Lököshaza (Phase II) forming part of the Pan European TEN Corridor IV, eligible for EU grant financing (ISPA)

The loan proceeds will contribute to the rehabilitation and modernization works of the Budapest-Cegled-Szolnok-Lököshaza railways line and allow for a more efficient and safe rail transportation. The project will be implemented to achieve compliance with current EU levels so that the project assists Hungary in its EU accession efforts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank in close co-operation with ISPA will require the promoter to ensure compliance of the individual investment schemes with relevant national and EU Directives.

The related works contracts will be awarded by open international tendering as per the standard requirements of the Bank and ISPA.

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Zugehörige Pressemitteilungen
395 Mio EUR für Verkehrs- und Umweltvorhaben in Ungarn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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395 Mio EUR für Verkehrs- und Umweltvorhaben in Ungarn
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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