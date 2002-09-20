MALEV REGIONAL AIRLINE

Übersicht
Establishment of regional airline operations including the acquisition of up to ten regional jet aircraft.
The aircraft purchase is part of Malév's strategy to establish regional operations in order to serve destinations in central and eastern Europe as well as secondary western European airports and to increase frequencies on some primary scheduled routes.
The introduction of modern aircraft will reduce noise and gaseous emissions as well as specific fuel burn per passenger-kilometre. Due to its nature, size and location, the project is not expected to have any significant negative impact on the environment.
Before placing its order, Malév undertook a comprehensive selection procedure taking into account all appropriate aircraft available on the market.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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