Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CARRIS-TRANSPORTES URBANOS LISBOA AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 90.000.000 €
Verkehr : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2005 : 30.000.000 €
18/12/2003 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Mai 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2003
20020150
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Carris Transportes Urbanos de Lisboa
Companhia Carris de Ferro de Lisboa S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 60 million
Estimated at around EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investment programme for the period 2002-2006, including renewal of bus and tramway fleets, modernisation of ancillary transport infrastructure, new maintenance equipment and facilities, revamping of social and administrative premises and upgrading of management information systems.

Modernisation of the public transport infrastructure in the city of Lisbon, contributing to improve availability and service levels, discourage private car usage and reduce traffic congestion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The acquisition of modern and environmentally friendly transportation equipment by Carris will contribute to discourage reliance on private car usage in the Lisbon centre and to reducing hazardous gas emissions and noise levels, therefore having a general positive impact on the urban environment.

Award of works, equipment supply and services contracts will follow market practice under open competition in compliance with national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen