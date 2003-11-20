Arad-Timisoara-Lugoj Motorway AFI

Übersicht
National Administration of Roads (NAR) in the Ministry of Public Works, Transport and Housing.
38 Dinicu Golescu Blvd.
77113 Bucharest Sector 1
The project comprises the construction of a new motorway in western Romania (Pan European Transport Corridor IV) . The project represents the first phase of the development and comprises a 65 km long section of motorway connecting the cities of Arad and Timisoara.
The project is a key element in the long-term development of Pan European Transport Corridor IV connecting the enlarged EU (including Hungary) and Romania. The proposed section will also provide an important link between the major towns of Timisoara and Arad.
The project would fall within Annex I of the directive 97/11/EC and therefore an EIA would be required. The promoter has prepared an Environmental Impact Study identifying all impacts and proposing mitigation measures. The Bank’s services will ensure that the procedures required under EU directives, including the completion of a full EIA, are undertaken to the satisfaction of the Bank.
The promoter has confirmed that all contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be let by international competitive tender with prior publication in the OJEC and in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.