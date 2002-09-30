Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ORESUND TRAINS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.606.557,38 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 23.606.557,38 €
Verkehr : 23.606.557,38 €
Unterzeichnungsdatum
11/06/2003 : 23.606.557,38 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 September 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/06/2003
20020077
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Öresund Trains II

Region Skåne (through its traffic office Skånetrafiken)
Skånehuset
S-291 89 Kristianstad

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to SEK 225 m.
SEK 450 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns acquisition of 7 train sets for operation of regional traffic across the Öresund bridge (which is part of the TEN's) between Sweden and Denmark. The train sets are additional to 14 train sets already financed by the EIB (Öresund Trains (I) project).

The train sets, which are designed to automatically adapt to the different voltages and safety systems of the Danish and Swedish railway network, will serve the regional traffic between Skåne and the Copenhagen Region. The train service will promote the integration of both regions by means of an environmentally friendly mode of transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The trains will be able to reduce energy consumption by exploiting the energy generated by the braking system. A high proportion of the train's material will be recyclable.

The construction works have been announced for pre-qualification in the OJEC. Bidding procedures will incorporate EU procurement directives.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
132 Mio EUR für die schwedische Region Skåne
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen