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STEG III TRANSPORT D ELECTRICITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2002 : 150.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 150 mio for the energy sector in Tunisia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2002
20020069
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz III
Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Some EUR 150million from the Bank's own resources under the EUROMED II Mandate
Some EUR 525 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The works financed by the Bank will primarily consist of: overhead and underground transmission lines, conventional and metal-clad sub-stations, power transformers, telecontrol and network teletransmission, central control offices, dispatching.

The project forms part of STEG's Xth Plan (2002-2006). Its aim is to upgrade and rehabilitate STEG's high-voltage power transmission networks throughout the country and improve their management.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental aspects of the project will be analysed with reference to European Directive 97/11.

The tender files for the various components of the project will be covered by international competitive bidding with publication in the OJEC.

Kommentar(e)

Electricity

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EUR 150 mio for the energy sector in Tunisia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 150 mio for the energy sector in Tunisia
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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