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PORTOS DA MADEIRA (TEN)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/01/2007 : 10.000.000 €
24/11/2003 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2003
20020043
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Portos da Madeira
Administração dos Portos da Região Autonóma da Madeira
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million indicatively
EUR 100 million indicatively
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension of the existing breakwater, the expansion and improvement of the container wharf, and the acquisition of new equipment for containers in the Port of Caniçal, leaving the Port of Funchal for cruise and leisure ships. It also comprises the extension of the breakwater at Porto Novo and the development of a logistic activities area next to this port.

The project aims at rationalising port infrastructures in Madeira and providing adequate infrastructure for the near future. Productivity improvement and capacity increase will strengthen the region’s competitiveness and will ameliorate maritime links between the islands and the continent. In addition it will bring environmental benefits to the capital city of Funchal, as container activities will be diverted to a specialised terminal in Caniçal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is designed to meet all relevant environmental laws and regulation.

Award of works, equipment supply and services contracts will comply with national and EU legislation.

Kommentar(e)

Ports

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen