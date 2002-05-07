Soziale Stadterneuerung Berlin

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the rehabilitation and modernisation of old (pre-1970) housing stock in the city of Berlin, including energy saving investments.
The project will contribute to improve the urban environment of Berlin, a city that still requires significant action in building rehabilitation to recover from an important maintenance backlog.
Alongside significant improvements in sanitation, the dwellings – and the environment generally - will benefit from improved thermal insulation to walls and roofs and by replacing external doors and windows. New more energy efficient heating sources and boilers will help reduce the levels of CO2 pollution. These measures, taken together with improvements in services and sanitation, will increase the quality of life for residents with consequent improvements in their health and well-being.
As the European Directives are firmly embedded into German Federal Law, works carried out by public housing companies in value above the threshold of EUR 5m will normally be procured in line with EU Directive 93/37/EEC for the procurement of public works contracts. For those below the threshold, national procurement laws will apply.
Urban renewal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.