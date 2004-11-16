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CCF MIDCAP

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2004 : 100.000.000 €
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Finanzierungsvertrag zwischen EIB und CCF; erstmals Mittel für mittelgroße bis größere Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2004
20020030
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CCF Midcap
Crédit Commercial de France.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
Minimum of EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing of medium-sized projects (capital cost below EUR 50m), partly located in areas eligible under national and Community aid programmes (Objectives 1 and 2) and partly in the technological innovation (i2i) or environmental protection sectors. The promoters of these projects will be midcap companies with fewer than 3 000 employees.

Support for the investment of medium-sized enterprises in the above-mentioned fields.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national regulations on environmental protection is req.

Compliance with Community directives and national regulations on competition and procurement is required.

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Finanzierungsvertrag zwischen EIB und CCF; erstmals Mittel für mittelgroße bis größere Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Finanzierungsvertrag zwischen EIB und CCF; erstmals Mittel für mittelgroße bis größere Unternehmen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen