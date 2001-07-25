Industriepark Leipzig Nord

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises preparatory ground works for an industrial park, including a new car manufacturing plant in Leipzig, to be completed by 2004, and comprises urban development investments such as road and rail links for the Northern Leipzig area.
The project has to be seen in the context of further developing the Bank's activities in the objective 1) region of Saxony. Moreover, the project will contribute substantially to develop and reinforce the economic base of the city (road and rail infrastructure).
The site was previously farming land and the City of Leipzig has undertaken a full EIA according to EU Directive 97/11, in order to convert and prepare the site for urban use. Under Federal German Law, substitute landscaping/greening for areas lost to the site will be undertaken.
European Directives are fully written into Federal German Law. Given the magnitude of the project components, EU Directive 93/37 has either already been or is in the process of being applied for all works involved.
Regional and Urban Development.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.