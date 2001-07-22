BGK-URBAN RENEWAL FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Loan Facility to finance small and medium scale projects in the field of modernisation of dwellings for rental or the construction of rental dwellings included in urban renewal areas in Poland.
The project aims at the improvement of the urban environment and the living conditions of tenants in many Polish cities. The project will also help to alleviate the huge residual as well as anticipated demand for affordable housing in the most dynamic areas of Poland, thus encouraging labour mobility and providing pre-accession support to the country.
All projects approved under the Facility to comply with relevant national and EU legislation, including the procedures Directive 97/11/EC, on the protection of the environment, as appropriate, taking also into account the efforts made by Poland on enacting national environmental legislation which is quickly being harmonised with EU law.
All projects approved under the Facility to comply with the 1997 Polish Public Procurement Law 1997. No local preference applies.
Urban Renewal
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.