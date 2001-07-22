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BGK-URBAN RENEWAL FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 200.000.000 €
Stadtentwicklung : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2002 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 200 mio for urban renewal and social housing in Poland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2002
20010722
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BGK Urban Renewal and Housing Framework Loan
Bank Gospodarstwa Krajowego
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 mio
Over EUR 400 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan Facility to finance small and medium scale projects in the field of modernisation of dwellings for rental or the construction of rental dwellings included in urban renewal areas in Poland.

The project aims at the improvement of the urban environment and the living conditions of tenants in many Polish cities. The project will also help to alleviate the huge residual as well as anticipated demand for affordable housing in the most dynamic areas of Poland, thus encouraging labour mobility and providing pre-accession support to the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All projects approved under the Facility to comply with relevant national and EU legislation, including the procedures Directive 97/11/EC, on the protection of the environment, as appropriate, taking also into account the efforts made by Poland on enacting national environmental legislation which is quickly being harmonised with EU law.

All projects approved under the Facility to comply with the 1997 Polish Public Procurement Law 1997. No local preference applies.

Kommentar(e)

Urban Renewal

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EUR 200 mio for urban renewal and social housing in Poland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen