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RECONSTRUCTION APRES INONDATIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Algerien : 45.000.000 €
Verkehr : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2002 : 45.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2002
20010713
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Reconstruction après inondations
Ministère des Travaux Publics
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
40 millions d'EUR
Le coût total des dégâts est estimé à environ 60 mio d'EUR
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la réalisation des travaux de reconstruction des dégâts dans le secteur des travaux publics suite aux intempéries catastrophiques qui ont affecté l'Algérie le 10 novembre 2001.

  • Confortement de la jetée Mustapha du port d'Alger;
  • Réhabilitation de la route de Frais Vallon;
  • Réhabilitation de 5 ponts dans la Wilaya de Chlef.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les composantes éligibles du programme de remise en état et de reconstruction ne modifieront pas de manière significative les caractéristiques originelles des infrastructures endommagées. Dans certains cas, la reconstruction permettra d'améliorer ces caractéristiques.

Pour la phase la plus urgente des travaux, une procédure simplifiée serait utilisée, comprenant des marchés négociés directement ou octroyés après consultation restreinte d'entreprises locales.Pour les autres travaux, les règles et procédures d'appels d'offres usuelles seraient suivies, comprenant une publication au Journal Officiel des C.E.

Kommentar(e)

Travaux Publics

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EUR 165 mio for post-flood reconstruction and the transport sector in Algeria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen