Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TRANSIT ROADS IV - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/04/2003 : 60.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/04/2003
20010702
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Transit Roads IV project - AFI

Republic of Bulgaria
Roads Executive Agency

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 75% of eligible cost
EUR 81 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the rehabilitation, upgrading and reconstruction of some 340 km of priority transit roads in Bulgaria, currently grouped into 10 lots. It is the Bank’s seventh road project in Bulgaria, and is an extension of the Bank’s earlier operations in the Bulgarian road sector.

The rehabilitation, upgrading and reconstruction of priority transit roads in Bulgaria, totalling some 340 km.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In general, rehabilitation works of existing road infrastructures are not expected to generate substantial adverse impacts on the environment. Schemes of this type are therefore not subject to compulsory Environmental Impact Assessments, either under Bulgarian law (Environmental Protection Act, 1991 and Regulation on Environmental Impact Assessment, 1995) or the Directive applicable in the EU Member Countries (EEC/335/85 and subsequent amendments). Assessment of the environmental risk for each scheme will be undertaken by the technical assistance consultants.

Procurement will take place in line with the Bank’s procedures.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen