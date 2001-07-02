TRANSIT ROADS IV - AFI

Übersicht
Republic of Bulgaria
Roads Executive Agency
The project comprises the rehabilitation, upgrading and reconstruction of some 340 km of priority transit roads in Bulgaria, currently grouped into 10 lots. It is the Bank’s seventh road project in Bulgaria, and is an extension of the Bank’s earlier operations in the Bulgarian road sector.
The rehabilitation, upgrading and reconstruction of priority transit roads in Bulgaria, totalling some 340 km.
In general, rehabilitation works of existing road infrastructures are not expected to generate substantial adverse impacts on the environment. Schemes of this type are therefore not subject to compulsory Environmental Impact Assessments, either under Bulgarian law (Environmental Protection Act, 1991 and Regulation on Environmental Impact Assessment, 1995) or the Directive applicable in the EU Member Countries (EEC/335/85 and subsequent amendments). Assessment of the environmental risk for each scheme will be undertaken by the technical assistance consultants.
Procurement will take place in line with the Bank’s procedures.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.