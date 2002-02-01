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ALGERIAN CEMENT COMPANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
66.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Algerien : 66.000.000 €
Industrie : 66.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2002 : 6.000.000 €
25/11/2002 : 10.142.000 €
25/11/2002 : 49.858.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Mehr als 60 Mio EUR an Orascom Construction Industries (OCI) in Algerien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2002
20010694
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Algerian cement company to be created
Private sector conglomerate
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 25% of project cost.
Approximately EUR 270 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a new cement plant.

The proposed project will respond to the increasing demand for cement in Algeria. Currently, there is a shortage of building materails such as cement and steel rebars in the country.Economically, the new plant will serve the national income, provide job opportunities and long term economic boost.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The plant will be in line with international standards. An environmental impact study has been carried out and the usual mitigating measures in the operation of cement plants will be taken into consideration.

Procurement procedures will be checked during the appraisal.

Kommentar(e)

Construction

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Zugehörige Pressemitteilungen
Mehr als 60 Mio EUR an Orascom Construction Industries (OCI) in Algerien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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