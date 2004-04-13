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TRAMWAY DE CLERMONT-FERRAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 120.000.000 €
Verkehr : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/10/2004 : 30.000.000 €
29/10/2004 : 30.800.000 €
29/10/2004 : 59.200.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
2004-102: 155,7 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Clermont-Ferrand, Frankreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/10/2004
20010688
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tramway de Clermont-Ferrand
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise (SMTC).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million.
EUR 372 million (of which EUR 290 million in core investment).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of construction of the first line of a new urban tramway network in Clermont Ferrand. The line will be 14 km long in total and serve 31 stations. The project also includes the acquisition of 20 trams on tyres.

The project, which forms part of the urban mobility plan for the conurbation, will open up access to the centre of Clermont-Ferrand for people living on the outskirts and bring its amenities and jobs within easier reach. By offering a fast and regular service, the rubber-tyred tram network, mostly running in dedicated corridors, represents a viable alternative to the private car.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Overall, the project will have a positive environmental impact.

The project falls under European procurement directive 93/38/EC as amended by directive 98/4/EC. The promoter complies fully with the provisions of this directive.

Kommentar(e)

Urban transport.

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2004-102: 155,7 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Clermont-Ferrand, Frankreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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2004-102: 155,7 Mio EUR für eine Straßenbahnlinie in Clermont-Ferrand, Frankreich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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