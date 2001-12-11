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ZAGREB AIR TRAFFIC CONTROL

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/09/2002 : 20.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 20 mio for air traffic facilities in Croatia

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2002
20010660
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Zagreb Air Traffic Control
Hrvatska kontrola zracne plovidbe d.o.o. – Croatia Control Ltd. (CCL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 20 million
Approximately EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the upgrading of the Air Traffic Services of Croatia during the period 2002-2004 and includes investment of a new Air Control Centre, new Air traffic Management facilities, and a new telecommunication network.

The project aims at improving air safety and has been given highest priority by the Croatian Government.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not expected to fall under Directive 97/11/EC and no negative impact is foreseen. In fact, improvements in the ATC system will further increase aviation safety and capacity.

EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.

Kommentar(e)

Airport.

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EUR 20 mio for air traffic facilities in Croatia

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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EUR 20 mio for air traffic facilities in Croatia
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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