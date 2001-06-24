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OKOBANK GL III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/09/2002 : 100.000.000 €
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EUR 100 mio to OKO Bank for economic development in Finland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/09/2002
20010624
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OKOBank (Global Loan III)
OKOBank plc
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Min. EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan for the financing of small- and medium sized infrastructure investemnts in Finland and possibly other EU countries.

Through the financial intermediary, the Global Loan would provide final beneficiaries with long-term funds at favourable conditions and better match the expected economic life of the investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU directives and national legislation and guidelines will be made a condition and is to be confirmed for each allocation under the Global Loan.

EIB procurement rules applicable to Global Loans will pertain.

Kommentar(e)

Infrastructure investments aiming at job creation, protection of the environment, energy savings, urban renewal and health and education.

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EUR 100 mio to OKO Bank for economic development in Finland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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