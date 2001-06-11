Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BBC WORLDWIDE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.400.775,7 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 40.400.775,7 €
Telekommunikation : 40.400.775,7 €
Unterzeichnungsdatum
31/05/2002 : 40.400.775,7 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 40 mio to BBC Worldwide for audiovisual productions

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/05/2002
20010611
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BBC Worldwide
BBC Worldwide Limited (BBCW).BBCW is the main commercial arm and a 100% owned subsidiary of the British Broadcasting Corporation (BBC).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 25 mio
Of the order of GBP 200 mio
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Corporate facility to finance the expansion of BBCW's investments in BBC's new productions over the period 2002-2004. BBCW's portfolio of programmes focuses on news, education (incl. digital curriculum) and entertainment (incl. children programmes and music).

Public service broadcasting plays an important role in promoting cultural diversity, in providing educational programming, in guaranteeing objective and pluralistic information and in supplying quality programming. In addition, this project will sustain the audiovisual production sector since the realisation of the BBC programmes is mainly done by independent producers. By re-investing the proceeds of its earnings in BBC programmes, BBCW enhances investment in public service programming and in the creative arts in Britain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable.

In compliance with appropriate EU Directives.

Kommentar(e)

Audiovisual

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 40 mio to BBC Worldwide for audiovisual productions

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 40 mio to BBC Worldwide for audiovisual productions
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen