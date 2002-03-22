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SSE RENEWABLE GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
156.128.024,98 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 156.128.024,98 €
Energie : 156.128.024,98 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2002 : 156.128.024,98 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EUR 156 mio to renewable energy in Scotland (UK)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2002
20010597
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SSE Renewable Generation

Scottish and Southern Energy 
Inveralmond House
200 Dunkeld Road
Perth
Perthshire PH1 3HQ

Contact point: G. Alexander

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to GBP 100 mio
Estimated to be in the region of GBP 300m for the period 2002-2006
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the refurbishment and upgrade of several small and medium-scale hydro-electric plants and the installation of several wind farms in various locations in Scotland, with a combined capacity of up to approximately 540 MWe. The plants are expected to be commissioned in the period 2002-2006.

The refurbishment and development of renewable energy capacity, using indigenous sources of energy, will support UK and European targets for renewable energy generation and abatement of CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The promoter operates in accordance with an environmental management plan certified to ISO 14001.

Contracts for wind farm construction and refurbishment of hydro-electric plants are tendered on a competitive basis following pre-qualification of contractors, with notices placed in the Official Journal of the European Communities as appropriate.

Kommentar(e)

Electricity

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EUR 156 mio to renewable energy in Scotland (UK)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen