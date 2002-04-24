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M1 DUNDALK PPP TOLL ROAD

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 65.000.000 €
Verkehr : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/02/2004 : 65.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 April 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/02/2004
20010595
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
M1 Dundalk PPP Toll Motorway Project
The National Roads Authority (NRA) through the Local Government and the Regions (Louth County Council and Meath County Council).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the project cost or of the total senior debt
Project cost will only be known when the preferred bidder has been appointed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises: i) the design, construction and financing of approximately 12 km of dual two lane motorway ( the Dundalk Western Bypass, close to the border of Northern Ireland); and ii) the operation and maintenance, during a concession period of 30 years, of approximately 54 km of motorway comprising the New Road (the Dundalk Bypass - 12 km) and an Existing Road (from Dundalk to Gormanstown – 42 km).

The motorway will reduce the journey times of traffic travelling between Northern Ireland and Dublin. In particular it will bypass the city of Dundalk, reducing traffic congestion within the town. Expected immediate benefits are: i) improvement of passenger and freight traffic flows, ii) reductions in travel time, and iii) reductions in vehicle operating costs. At the same time, traffic safety is expected to increase.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The winning concessionaire will be responsible for designing, constructing and operating the project in accordance with the environmental impact assessment under the statutory approval process in Ireland. Currently this assessment is awaited from the competent authority, namely An Bord Pleanala.

The project was advertised in the Official Journal of the EU in August 2001 in accordance with Directive 93/37/CEE. NRA received pre-qualification submissions from six consortia, four of which were subsequently invited to submit preliminary proposals by May 2002. A maximum of two of the four consortia will be invited to submit final offers (BAFOs) by September 2002. The NRA expects to choose a preferred bidder in October 2002 and sign the concession agreement in December 2002. The tolling facilities for the Existing Road are expected to be operational at the beginning of 2003.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen