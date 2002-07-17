Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RINASCENTE MEZZOGIORNO 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
135.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 135.000.000 €
Dienstleistungen : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2003 : 65.000.000 €
27/02/2003 : 70.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Juli 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/02/2003
20010580
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rinascente Mezzogiorno 2
La Rinascente S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 135 million
Estimated at about EUR 274 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of one shopping center in the Campania region and four new hypermarkets (two in Campania and two in Sicily).

To enhance the market position of the promoter. The project will contribute to modernise the Italian distribution chain. Consumers are expected to benefit from an increased efficiency and a more diversified offer.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Shopping centres fall within the scope of Annex II of the directive 97/11/CEE concerning Environmental Impact Assessment; approval by Regional Authorities (which are responsible for the application of the EIA Directive in Italy) is required. No adverse environmental impact is expected.

The procurement follows procedures usually applied in private sector projects.

Kommentar(e)

Retail trade.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen