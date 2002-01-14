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LAND STEIERMARK KRANKENHAEUSER

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 250.000.000 €
Gesundheit : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/02/2003 : 75.000.000 €
15/07/2005 : 75.000.000 €
7/06/2002 : 100.000.000 €
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EUR 100 mio for hospital modernisation in Styria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2002
20010549
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Land Steiermark Krankenhäuser
Federal Republic of Styria
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project forms part of the Federal State’s plan for the modernisation and rationalisation of its hospital infrastructure. The investment is dedicated to a comprehensive upgrade of the Graz University Clinic and six other provincial hospitals and includes medical equipment and IT infrastructure.

The project aims at a modernisation and rationalisation of the hospital infrastructure, and adapting estate, technology and capacity to future needs. 

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Healthcare facilities are not included in the Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment. Procedures adopted comply with local, provincial and Austrian environmental regulations.

Procurement procedures in compliance with Council Directives applicable to public authorities procurement and national legislation will be applied.

Kommentar(e)

Health care

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EUR 100 mio for hospital modernisation in Styria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen