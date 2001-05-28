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AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2002 : 150.000.000 €
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EUR 150 mio for a new runway at Amsterdam Schiphol Airport

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2002
20010528
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Amsterdam Schiphol Airport
Schiphol Group
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 382 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a fifth runway and associated infrastructure: The new north-south runway, at 3 800 m long and 60 m wide will be capable of accommodating aircraft operating on long-haul routes and will be operable in all weather conditions.

The fifth runway will make an essential contribution in meeting environmental constraints of the airport, as it will significantly reduce the amount of noise in surrounding residential areas while ensuring the continued development and growth of the airport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Full EIA procedures have been undertaken prior to planning approval including an extensive public enquiry process.

Past procurement procedures followed open procedures and were advertised in the OJEC consistent with EC Directives. Future contracts will be advertised and tendered in accordance with these directives.

Kommentar(e)

Airport operations

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EUR 150 mio for a new runway at Amsterdam Schiphol Airport

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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