IONITY KAMENZ

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the construction and management of a “greenfield” manufacturing facility for Lithium-Ion Polymer batteries, mainly for the cellular handset and Smart Cards markets.
The funding of this project would support a start-up company in an Objective 1) area. It is expected that the project will result in the creation of 130 new direct jobs before mid-2004. Its innovative character and high growth potential, supported by the commitment of the local and regional authorities, will contribute positively to the economic and social development of the eastern parts of Saxony, a region with structural high unemployment. The project would also make use and develop further European patents for battery technology in competition with mainly Asian manufacturers, which are leading in this field.
Manufacturing of dry batteries is not amongst the activities requiring an EIA according to the EU Directive 97/11, which amends the 85/337, and an environmental impact assessment is not required by the national legislation. Specific factors, which could have an impact on the environment, such as battery disposal by end-users, safety and health of manufacturing staff and use of materials, will be analysed during appraisal.
Project's procurement procedures will be in line with current practice in private industry.
Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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