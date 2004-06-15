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AIR TRAFFIC CONTROL

Unterzeichnung(en)

Betrag
34.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 34.000.000 €
Verkehr : 34.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/06/2005 : 34.000.000 €
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EIB-Darlehen für die Flugsicherung in Serbien und Montenegro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/06/2005
20010473
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Air Traffic Control
Serbia and Montenegro Air Traffic Services Agency, Limited (SMATSA, LTD.)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 36m.
Approximately EUR 100m.
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the comprehensive rehabilitation and modernisation of the Air Traffic Control (ATC) infrastructure of Serbia and Montenegro, thus securing its conformity with ICAO standards and EUROCONTROL plans for coordinating and integrating Central and Eastern European air traffic control services.

The project will restore the level of safety and efficienty required by a unified European ATC network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have a negligible effect on the environment. All project elements will be installed in built up areas or are replacing already existing equipment and buildings.

EIB procedures for international procurement will be applied, where applicable.

Kommentar(e)

Air transport.

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EIB-Darlehen für die Flugsicherung in Serbien und Montenegro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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EIB-Darlehen für die Flugsicherung in Serbien und Montenegro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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