Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RAILWAYS REHAB. PROJECT ON CORRIDOR IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2005 : 300.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 500 Mio EUR für vorrangige Eisenbahn- und Autobahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2005
20010413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Railways Rehabilitation Project on Corridor IV
Compania Nationala de Cai Ferate – CFR - SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 850 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes the rehabilitation and modernization of the 184 km railway line from Curtici to Simeria, along Pan-European Transport Corridor IV, to reach maximum speeds of 160 km/h.

  • sustainable mobility along the Corridor IV,
  • increased travel speeds,
  • reduced travel time for passengers and goods,
  • increased transport safety,
  • increased inter-operability with EU standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The majority of the works will be on the existing railway right-of way and will not require particular environmental studies. However, the station refurbishments and the section of re-alignment will be subject to national and EU environmental regulations and requirements.

Procurement will be undertaken in line with the EIB Guide to Procurement.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 500 Mio EUR für vorrangige Eisenbahn- und Autobahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: 500 Mio EUR für vorrangige Eisenbahn- und Autobahninfrastruktur
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen