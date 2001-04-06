Lebanese Highways

Übersicht
The project would consist of the construction and the development of highway sections representing major regional links, notably with Syria.
The project consists of improvements to the main road corridors linking Lebanon and Syria, thus contributing to the development of an international multimodal transport network in the region, which has emerged as a planning goal for the Euro-Med partnership. It will foster international trade and improve access to the hinterland from the ports of Beirut and Tripoli. As such, the project is complementary to projects already supported in Lebanon.
Benefits of the project will include savings in user time, vehicle operating costs and accident costs. Additional benefits are likely to stem from generated traffic in a context where the existing networks are congested due to high rates of traffic growth.
Complete feasibility studies and environmental impact assessments have been executed. Their compliance with existing legislation and approval by the relevant authorities will be checked.
The project will be tendered following international competitive bidding procedures in line with the Bank’s procurement guidelines.
Communications.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.