Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

LEBANESE HIGHWAYS

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2005 : 60.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen von 60 Mio EUR aus Mitteln der FEMIP für neue Straßen in Libanon

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2005
20010406
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Lebanese Highways
Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Loan of up to EUR 60 million on Bank’s own resources (EuroMed II mandate).
The total cost of the project is estimated at around EUR 150 millionM
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project would consist of the construction and the development of highway sections representing major regional links, notably with Syria.

The project consists of improvements to the main road corridors linking Lebanon and Syria, thus contributing to the development of an international multimodal transport network in the region, which has emerged as a planning goal for the Euro-Med partnership. It will foster international trade and improve access to the hinterland from the ports of Beirut and Tripoli. As such, the project is complementary to projects already supported in Lebanon.
Benefits of the project will include savings in user time, vehicle operating costs and accident costs. Additional benefits are likely to stem from generated traffic in a context where the existing networks are congested due to high rates of traffic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Complete feasibility studies and environmental impact assessments have been executed. Their compliance with existing legislation and approval by the relevant authorities will be checked.

The project will be tendered following international competitive bidding procedures in line with the Bank’s procurement guidelines.

Kommentar(e)

Communications.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen von 60 Mio EUR aus Mitteln der FEMIP für neue Straßen in Libanon

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen von 60 Mio EUR aus Mitteln der FEMIP für neue Straßen in Libanon
Andere Links

Photogallery

Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon
Construction of a motorway section between Beirut and Damascus in the East of Lebanon and of the Tripoli West ring road in the North of Lebanon
Lebanese Highways
©Council for Development and Reconstruction (CDR) in Lebanon

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen