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ACCOR AMORIM HOTELS

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mosambik : 4.000.000 €
Dienstleistungen : 4.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2002 : 4.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2002
20010384
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Various hotel projects
ACCOR Group, in partnership with European or local investors
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
To be determined project by project 
In course of assessment
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of hotels for the tourist, leisure and/or business markets 

To generate sustainable economic activity in the countries concerned and increase their foreign exchange resources; to help develop the domestic private sector within the framework of a European partnership; and, in certain cases, to participate in privatisation of hotel assets and improve the urban environment

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB's environmental rules will be applied.

Applicable EIB rules for the projects concerned

Kommentar(e)

Hotel

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen