Nubariya Combined Cycle Power Plant

Übersicht
The project consists of a 750 MWe dual-fired (natural gas and light fuel oil) combined-cycle gas turbine (CCGT) generation module at a new power station to be built at Nubariya. The power station is designed to accommodate two identical CCGT modules. The project represents the first of these modules, together with interconnection to the grid via a new 500 KV single circuit overhead transmission line to Cairo (90 Km), two new double circuit 220 KV transmission lines to nearby substations (20 and 15 Km), and two additional 500 KV transformers at a nearby substation.
The project will meet growing electricity demand at a competitive cost using modern energy efficient technology with a relatively low environmental impact. The plant will utilise natural gas for which abundant national reserves are proven and will thus contribute to the use of indigenous resources and the rational use of energy.
An Environmental Impact Assessment will be carried out in accordance with the prevailing legislation. The use of natural gas in a modern combined-cycle power plant is expected to result in a relatively low level of atmospheric pollution. Mitigating measures to be applied and compliance with relevant EU legislation will be assessed during appraisal.
The items to be financed by the Bank would be procured through international tender, with publication in the Official Journal of the European Communities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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