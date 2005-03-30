BUCHAREST GLINA WWTP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the treatment of Bucharest wastewaters currently discharged untreated into downstream Dambovita River, causing tremendous pollution to the Danube and Black Sea basin. The wastewater treatment plant will have an average treatment capacity of 18m3/sec, a pollution load of 2.4m population equivalent, and will be one of the largest in Europe.
The project will accelerate Romania’s compliance with EU environmental standards, significantly improve the environmental situation in and downstream Bucharest towards the Danube basin, reduce public health risks by reducing pollution, and support management of natural resources. The project will assist in developing institutional capacity in the environmental services sector. The Bank loan will complement grant money from the European Commission (ISPA Programme).
The project falls under Annex I of the EIA Directive 97/11/EC amending 85/337/EEC. A comprehensive Environmental Impact Assessment and procedures including public consultation have been done and are being reviewed by the Bank and the European Commission as part of the appraisal process.
Tendering procedures will follow the principles of the respective EU procurement directives, including, where required, publication in the EU Official Journal. Works, supplies and services will be tendered jointly with the European Commission, and the Bank will align with EU procurement regulations. Tender evaluation procedures will be closely monitored by the Commission’s Delegation in Bucharest.
Environment – water and wastewater treatment.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.