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RLB UPPER AUSTRIA GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2003 : 20.000.000 €
30/09/2002 : 30.000.000 €
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EUR 241 mio for projects in Upper Austria

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2002
20010351
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Raiffeisenlandersbank Oberösterreich (Global loan)
Raiffeisenlandersbank Oberösterreich
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 50 million
About EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan for the financing of small and medium sized infrastructure projects carried out by private and public promoters

The global loan focuses on investments in the fields of infrastructure, environment, energy, health, education and housing (the latter if integrated in well defined urban rehabilitation schemes) as well as projects of limited size carried out by small and medium sized companies (SMEs)

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EC directives and national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Global Loan

Compliance with EC directives and national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Global Loan

Kommentar(e)

Infrastructure, environment, energy, health, education and social housing

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EUR 241 mio for projects in Upper Austria

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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