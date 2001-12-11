Übersicht
The project will include the design and the construction of two sections of the Rijeka-Zagreb Motorway (Vrbovsko-Bosiljevo and Bosiljevo-Vukova Gorica) for a total length of approximately 24 km. Another section is currently under construction and has received the financial support of KfW. All the other sections are open to traffic (of which about one third as semi-motorway) and have been financed by the State budget, commercial banks, the EBRD and the World bank.The Rijeka-Zagreb Motorway has a total length of 147 km and is divided into 10 Sections.
The project is of high priority for the Croatian Government. It concerns Pan-European Corridor Vb and as such is of wider interest on a European scale.
The project will have considerable impact on the environment, and the implications of this both on a formal and a substantive level will have to be carefully verified.In accordance with its normal procedures, the Bank will ensure that appropriate measures (including EIAs similar in practice to those required by EU law) will be taken with respect to environmental protection and that any possible negative impact will be studied and appropriate mitigating measures taken in good time.
EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.
Roads
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.