National Grid Transmission II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
National Grid Company plc (“NGC”), owner and operator of the high voltage electricity transmission system in England and Wales.
Contact points:
Marcy Reed, Investor & Media Relations, Tel +44 20 7312 5779
Martin O'Donovan, Group Treasury, Tel +44 20 7312 5803
The promoter is implementing a multi-annual investment programme aimed at renewing, reinforcing and extending the England & Wales electricity transmission system. It is comprised of a large number of geographically dispersed schemes on the promoter's electricity transmission network.
The schemes proposed for EIB co-financing would enhance reliability and safety of electricity supply, facilitate new connections (including distributed and renewable generation) and reduce losses. In addition, a material portion of the schemes is located in regional development areas.
The Project primarily comes under Annex II of the Environmental Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC. Some of the Project schemes may be classified under Annex I and as such require formal EIA. These aspects, including compliance with all applicable national and EU environmental legislation, will be assessed during project appraisal.
The promoter's investment programme includes new and replacement electricity cables, transformers, switchgear, overhead lines and towers. The procurement procedures adopted by the promoter comply with the relevant national and EU legislation (93/38/EEC). Such procedures will be verified during appraisal.
Electricity
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.