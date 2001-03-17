BARCELONA INFRAESTRUCTURAS BESOS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the integrated redevelopment of the Besòs area in Barcelona with the objective of remodeling the urban landscape and changing land use in the area. It consists of several schemes – mostly infrastructure and leisure facilities – from the overall municipal investment plan concerning the area.
The project is aimed at supporting the economic development of the city, improving the urban environment and protecting the quality of life of its inhabitants. It will therefore contribute to regional development and improvement of the urban environment.
The project includes the construction of some 23000 sq meters of artificial sea-shore lagoons that would create a new permanent wild habitat for migrating birds. The promoter is required to respect the regulations imposed by the Directive 97/11/EC. Two Environmental Impact Assessments have been carried out. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection.
The promoter is required to respect the EU directives as regards invitations to tender.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.