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MALLORCA SOLID WASTE MANAGEMENT - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
61.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 61.000.000 €
Müllbeseitigung : 61.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2002 : 61.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/09/2002
20010305
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mallorca solid waste management
Tirme, S.A. (Concesionaria para la gestión de los resíduos urbanos de Mallorca del Consell de Mallorca)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves a number of investments related to the integrated waste management system on the island of Mallorca. The EIB has already contributed to financing the construction of the waste incineration plant in Mallorca

The project will contribute to the rationalization of waste management on the island, reducing the landfill of waste and increasing the recycling of materials, as well as promoting the rational use of energy

Umweltaspekte

The project complies with Directive 91/156/EEC on waste by promoting the recycling and processing of waste. The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive 97/11/EC

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen