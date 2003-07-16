HOPITAUX DE LYON

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the 2002-2009 multiannual investment programme (PPI) of the University Hospital (Centre Hospitalier Universitaire, CHU) of Lyons. This programme forms part of the Regional Health Organisation Outline Plan (SROS) adopted by the Regional Hospital Agency (ARH) of the Rhône-Alpes Region. The key elements of this programme are (a) the construction of a new Paediatrics, Gynaecology & Obstetrics Hospital, (b) the restructuring of the Lyons South Hospital and (c) the restructuring of the Croix-Rousse Hospital. Other related works will be undertaken at a later stage.
Modernisation of the Lyons CHU's hospital structures, reorganisation of its medical services around three principal poles (North, South, East) with anticipated improvements in quality and efficiency, closure of the two most outdated healthcare establishments.
An Environmental Impact Assessment was not deemed necessary by the relevant authorities. As regards the management of clinical waste, the hospital is in compliance with the regulations in force.
Invitations to tender for all relevant contracts have been or will be published in the Official Journal of the European Communities.
Hospitals.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.