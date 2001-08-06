Vestforbraending Waste Incineration II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
I/S Vestforbraending.
Ejbymosevej 219.
DK-2600 Glostrup.
Construction of a new CHP incineration line in replacement of existing older heat-only producing waste incineration facilities on the company site near Glostrup (Copenhagen suburb). The project comprises the construction of a new furnace, a new steam boiler, a turbine generator as well as the fitting of a flue gas treatment equipment.
The project (new “Anlaeg-6”) will replace part of existing older heat producing waste incineration facilities in order to meet new national legislation requiring the cogeneration of heat and power. The project enhances the energy recovery from the combustion process of the waste by producing both, electricity for sale to the public grid, and heat for district heating.
The project contributes to reducing atmospheric pollution in that the additional electricity generated from the waste displaces fossil fuel fired electricity production. The incineration line will be equipped with a flue gas cleaning system, keeping emissions below national and EU levels. The project is part of a larger municipal incineration complex in which it constitutes a replacement of existing lines.
Bidding procedures will incorporate EU procurement directives where applicable.
Environment and Energy.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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