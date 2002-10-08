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TDC MOBILE TELECOMMUNICATIONS

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 190.000.000 €
Telekommunikation : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2003 : 190.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/03/2003
20010250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TDC Telecommunications

TDC A/S
Noerregade 21
DK 0900 Copenhagen C
Denmark
Contact point: Mrs Agneta Björkman, Senior Vice President, Group Treasury

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
The EIB loan of up to EUR 200 million will contribute to financing elements of the overall TDC investment programme and objectives, which reinforce the backbone network (serving both the fixed and mobile operations) as well as the upgrade and capacity expansion of the GSM/GPRS network plus initial investments for the launching of 3rd generation (UMTS) mobile telecom services.
Overall cost of the elements to be supported (by TDC Tele Danmark and TDC Mobile) is up to EUR 1 000 million between 2001 and 2004.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

TDC's medium-term investment programme focuses on:

- the roll-out of broadband access by TDC Tele Danmark to residential customers and business through the establishment of a DSL- and IP-based infrastructure supported by an efficient and high-capacity transmission network.
- packet switched technology for mobile systems by TDC Mobile. It includes upgrade and capacity expansion of the GSM/GPRS network and investments for the launching of 3rd generation (UMTS) mobile telecom services.

The TDC Investment programme will provide broadband access over:

- the fixed telecommunications network. In relation to residential customers the aim is to support high-speed internet-access. In relation to the business-segment the aim is to provide integrated data- and telephony solutions.
- the mobile telecommunications network. Denmark currently has high levels of internet and mobile voice use, but the mobile broadband will require additional investment to provide UMTS data services.

Both parts will require significant investments in the overall network, which carries both fixed and mobile telecommunications, to support customer access, data-network and transmission.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

GSM/UMTS systems have limited environmental effects which can be mitigated by appropriate construction and operation measures. Potential health risks from electromagnetic radiation are under study at an international level.

The promoter operates in a competitive market. All civil works and equipment will be procured following national and international enquiries.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen