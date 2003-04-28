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MOMA TITANIUM

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.065.483,56 €
Länder
Sektor(en)
Mosambik : 105.065.483,56 €
Industrie : 105.065.483,56 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2005 : 2.750.000 €
18/06/2004 : 15.000.000 €
29/04/2015 : 21.306.500,64 €
18/06/2004 : 26.008.982,92 €
18/06/2004 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2004
20010242
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Moma Titanium
Kenmare Resources Plc
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes the mining, concentration and separation of heavy mineral sands on the coast at Moma, near Angoche, Northern Province of Nampula.

Production and shipment of some 660 000 t/y of ilmenite, zircon and rutile.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A full environmental impact assessment was prepared, and an environmental impact management plan will be put in place both for the mining site and for the electricity line.

Bank’s guidelines will be followed.

Kommentar(e)

Mining.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Photogallery

Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB
Expansion of a heavy mineral mine located in the north east coast of Mozambique
Moma Titanium
Fotograf: Eberhard Gschwindt
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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