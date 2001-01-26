Wastewater Treatment Delfland - PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Design, building, financing and operation of a new wastewater treatment plant and subsequent upgrading of an existing plant in the Hague region. The project is being implemented via a PPP arrangement, which passes operation of the bulk wastewater system and all operational performance risk to a private company.
The objective of the project is to achieve wastewater collection, transport, treatment and disposal standards for The Hague region.
The Project involves the construction of the new Harnaschpolder tertiary wastewater treatment plant (WWTP), and subsequent upgrading of the existing Houtrust WWTP. The project will ensure compliance with EU Directives and produce significant environmental benefits by reducing pollution loads and frequency of raw sewage spills to the North Sea.
Procurement is carried out in compliance with EU Directives. The Tender Procedure was a “negotiated procedure”, with a pre-qualification announcement published in the EC-OJ in 1999, in accordance with European Works Directive (93/37/EEC, as amended by 97/52/EC).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.