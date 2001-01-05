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AUTOVIA LEON-BURGOS FASE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 57.000.000 €
Verkehr : 57.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/05/2002 : 57.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2001
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/05/2002
20010105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autovía León-Burgos (Phase III)
Comunidad Autónoma de Castilla y León through its subsidiary company, Gestión de Infraestructura de Castilla y León, S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project includes the final phase of the construction of a motorway between León and Burgos. The EIB has already financed the previous phases of this project.

The project will contribute to the regional development of Castilla y León by improving the road link between León and Burgos, accessibility within the areas concerned and also to the road network TEN between South of France and North of Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter is required to respect the norms imposed by the Directive 97/11/EC. An Environmental Impact Assessment has been realised. In accordance with its normal procedure, the Bank will ensure that appropriate measures have been taken as regards environmental protection.

The promoter is required to respect the European Union directives as regards invitations to tender.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen