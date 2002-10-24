Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

STET HELLAS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Telekommunikation : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2002 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2002
20010045
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STET Hellas III
STET Hellas, one of four mobile telephony operators in Greece
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
About EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An investment programme covering the period 2002-2003 aimed at the company's GSM, GPRS, and, to a lesser extent, UMTS network.

To expand the promoter's existing GSM network as well as to cover the first phase of deployment for its newly licensed UMTS network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

GSM/UMTS systems have limited environmental effect, apart from the visual impact of base station towers. Potential health risks from electromagnetic radiation are under study at an international level.

Award of works, equipment supply and services contracts will comply with national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen