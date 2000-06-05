Assainissement du Site de Taparura

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project seeks to clean up and regenerate the coastal area of Sfax, polluted by the industrial activity of an old chemicals plant formerly located in the “Taparura” industrial estate, on the north coast of Sfax in the immediate vicinity of the town centre.
Pollution abatement and environmental upgrading in the Sfax coastal area covering some 270 ha with 6 km of beaches. The project will allow the town of Sfax to be re-connected to the sea and a large polluted site, directly adjacent to the town centre, to be reclaimed for social and economic development.
The project will clean up pollution in an industrial estate and curb the continued contamination of neighbouring beaches and the sea. Following completion of the project, the town of Sfax will thus have a large green belt, enhancing the quality of life of the local population.
Contracts for the project will be subject to international competitive bidding with publication in the Official Journal of the European Communities (OJEC).
Environment
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Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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