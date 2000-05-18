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SVILUPPO REGIONE LAZIO DOCUP 2000-2006

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 200.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2005 : 200.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2005
20000518
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sviluppo Regione Lazio DOCUP 2000-2006

Regione Lazio
Dott. L. Paderi
Via R. Raimondi Garibaldi 7
I-00147 Roma.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 200 m.
EUR 1.300 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of the Single Programming Document 2000-2006 of Lazio Region and other strategic investments included in bilateral agreements between the Italian State and the Region.

Support the Lazio region in the implementation of investment programmes aligned with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project includes a wide range of schemes, for which EIA procedures will be applied according to their size and location. The need for EIA is to be considered by the authorities responsible for such decisions, within the framework of the European Directives as transposed by Italian legislation.

The promoter follows EU procurement procedures, with all contracts over the relevant thresholds submitted to international tendering with OJEU publication.

Kommentar(e)

Construction.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen