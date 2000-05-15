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AMBIENTE URBANO FIRENZE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2004 : 50.000.000 €
23/05/2002 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2002
20000515
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ambiente Urbano Firenze III
Commune de Florence
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150m
EUR 829m (cost of overall investment programme of the Commune)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of infrastructure projects in urban renewal, water, environment and transport forming part of the Commune's 2002-2004 investment plan. The latter includes small-medium scale projects and some projects of larger size such as the construction of a tramway line and a centre for modern art.

Contribution to finance investments that are essential to maintain and upgrade the quality of urban environment

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The overall impact of the sub-projects to be financed is expected to be largely positive.

Standard EU procurement procedures

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen